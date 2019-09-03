Многодетную омичку осудили на 22 года за пытки, грабежи и убийство

Сегодня Омский областной суд вынес приговор многодетной матери Вере Бегун и ее подельнику. Их признали виновными в совершении 13 преступлений, среди которых грабежи, организация притона, участие в изнасиловании и убийство.

- Обвиняемую приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет с ограничением свободы на 1 год. В совокупности с ранее вынесенным приговором Кировского суда общий срок лишения свободы составит 22 года, - сообщили "РГ" в Омском областном суде. - Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Выросшая в детском доме Вера Бегун стала известна омичам после скандала, связанного с переселением горожан из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка. Барак, в котором проживали несколько семей, был снесен до решения суда и сирота вместе с тремя несовершеннолетними детьми остались на улице. Горожане сочувствовали протестовавшей против произвола чиновников омичке и собирали вещи для ее детей.

Вера Бегун согласилась на переезд в Рябиновку, где ее семье была предоставлена благоустроенная квартира. Однако спустя некоторое время многодетную мать задержали правоохранители - по подозрению в грабеже. В ходе расследования была установлена ее причастность к совершению целой серии жестоких преступлений. Большинство из них, по данным следствия, она совершила вместе с сожителем Станиславом Бердниковым и другими бывшими детдомовцами, называвшими ее "мамой".

В частности, 35-летнюю Бегун заподозрили в принуждении к сексуальному рабству, организации изнасилования, а также в многочисленных пытках. Вместе с сожителем она заживо закопала в землю своего знакомого, который "сдал" ее полиции. Потом подельники решили откопать свою жертву и утопить. Но он не выдержал истязаний и умер. Свидетелем некоторых преступлений был несовершеннолетний сын Веры, снимавший происходящее на видео. Описание всех злодейств составило 32 тома уголовных дел.

Сама подозреваемая заявила, что ее оклеветали за общественную деятельность. Бегун ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В результате они признали сожителей виновными и не заслуживающими снисхождения. По решению суда Вера Бегун будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее сожитель был также приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также обязал виновных выплатить 1 миллион рублей компенсации родственникам убитого.