Спасатели установили местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ

Поисковые группы проверяют окрестности села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края. Именно там, по данным источника "РГ" в вооруженных силах, могут находиться пилоты потерпевшего крушение штурмовика Су-25УБ.

- С воздуха были замечены парашюты, наземная группа отправилась на место. Местные работники сельхозпредприятия сообщили, что видели момент падения самолета, - отметил источник.

Внутри самого самолета пилоты не были обнаружены, что подтверждает информацию о катапультировании. Самолет разбился во время выполнения фигуры высшего пилотажа, вошел в землю практически вертикально и ушел на глубину нескольких метров. По данным источника, воздушное судно полностью разрушилось.

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в районе аэродрома вылета в Буденновске. Самолет совершал учебный полет, на борту не было боекомплекта.