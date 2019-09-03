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03.09.2019 10:35
Рубрика: Российский автопром

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

Текст: Евгений Костин
Фото: лада.онлайн Фото: лада.онлайн
Фото: лада.онлайн

Появились первые подробности об обновлённой версии Lada 4x4. Внешность внедорожника практически не претерпит изменений, но салон автомобиля преобразится значительно.

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью. Дизайн рулевого колеса остался прежним. Также известно, что обновлённый внедорожник оснастили другими креслами, у заднего дивана три подголовника, а натяжной потолок уступил место формованному.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По технической части никаких изменений не планируется. Напомним, Lada 4x4 во всех модификациях оснащается бензиновым двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также практически не изменится внешность новинки.

Ожидается, что серийное производство новинки начнётся до конца 2019 года. По собственной информации "РГ", на данный момент собрано несколько экземпляров предсерийных Lada 4x4.

В настоящее время цена на трёхдверную Lada 4x4 начинается от 523 900 рублей, пятидверку можно купить минимум за 562 900 рублей. Напомним, что на базе вазовской модели компания "Апал" выпустила внедорожник "Сталкер", который оценили свыше миллиона рублей.

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#Lada