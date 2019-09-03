Седаны Aurus обзавелись паспортом

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Aurus. Несмотря на то, что в графе "коммерческое наименование" ничего не указано, вероятно, документ получен на модель Senat - первенца бренда.

ОТТС актуален для модификаций со стандартной колёсной базой - 3 300 мм (доступная колёсная формула 4х2 и 4х4), и для лонг-версии с расстоянием между осями 4 300 мм (только 4х4). В ОТТС также указано, что это "автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров", оснащённый броневой защитой.

Автомобиль получил бензиновый двигатель НАМИ-4123 объёмом 4.4 литра мощностью 598 л.с. и электромотором, номинальная мощность которого составляет 28 кВт (максималка - 46 кВт). Ёмкость литий-ионной батареи - 16 А*ч. Трансмиссия - 9-ступенчатый "автомат" производства российской компании КАТЕ.

Напомним, 23 августа в Москве открылся первый шоу-рум Aurus, и на момент этого события было 500 желающих купить седан ультра-люксового класса, который оказался дороже Mercedes-Maybach S 650.