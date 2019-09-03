"Урал" рассекретил новый "бескапотник"

Не так давно "Российская газета сообщала о том, что Миасский автозавод возобновит выпуск "бескапотной" модели с кабиной от Iveco. Наконец, в рамках выставки Comtrans-2019 "УралАЗ" официально представил модернизированный грузовик.

Новое семейство дорожных (неполноприводных) грузовиков действительно имеет "ивековскую" кабину серии TurboTech. Завод в период с 2005 по 2008 гг. выпускал модели с подобной кабиной - Урал-53674, Урал-6470, Урал-63685 и Урал-6563. Но новые "бескапотники" теперь можно отличить по оригинальному передку, при этом силовой каркас и штампованные панели остались прежними.

Несмотря на то, что "Урал" презентовал прототип с затонированными наглухо стёклами и закрытыми дверями. Также известно, что грузовик должен получить свой абсолютно новый салон.

Помимо модернизированной кабины и интерьера, бескапотный "Урал" с колёсной формулой 6х4 оснащён новым шасси с современной архитектурой, которая схожа с капотным "Урал Next 6х4" (с поправкой на компоновку).

Под капотом могут быть установлены два рядных двигателя ярославского моторного завода "Автодизель". ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с., агрегатируемые 9- и 16- ступенчатыми коробками передач ZF (соответственно) с оптимальным набором передаточных чисел. Ёмкость топливных баков - 350 литров. Грузоподъёмность самосвала составляет 16,1 т. и 21,5 т, при снаряжённой массе 11 350 кг и 13 500 кг, полная масса 27,5 т и 35 т, объём платформы до 16 м3.

Стоимость нового "Урала" будет начинаться от 4,3 млн рублей. Гарантия составит 36 месяцев или 150 000 км, межсервисный интервал обещают до 20 000 км.

Серийное производство дорожных грузовиков в бескапотном исполнении состоится во втором полугодии 2020 года. На данный момент "бескапотник" проходит испытания.

Ранее начальник отдела маркетинга автозавода "Урал" Андрей Собянин заявлял агентству TACC: "Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году".

К слову, предполагалось, что "бескапотный" "Урал" будет оснащён "перелицованной" кабиной от MAN TGX. Макетный прототип построили ещё пару лет назад, но это оказалось очередной "примеркой", проект окончательно свернут.