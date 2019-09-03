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03.09.2019 14:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Урал" рассекретил новый "бескапотник"

Текст: Валерий Карташов

Не так давно "Российская газета сообщала о том, что Миасский автозавод возобновит выпуск "бескапотной" модели с кабиной от Iveco. Наконец, в рамках выставки Comtrans-2019 "УралАЗ" официально представил модернизированный грузовик.

Новое семейство дорожных (неполноприводных) грузовиков действительно имеет "ивековскую" кабину серии TurboTech. Завод в период с 2005 по 2008 гг. выпускал модели с подобной кабиной - Урал-53674, Урал-6470, Урал-63685 и Урал-6563. Но новые "бескапотники" теперь можно отличить по оригинальному передку, при этом силовой каркас и штампованные панели остались прежними.

Фото: лада.онлайн
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Несмотря на то, что "Урал" презентовал прототип с затонированными наглухо стёклами и закрытыми дверями. Также известно, что грузовик должен получить свой абсолютно новый салон.

Помимо модернизированной кабины и интерьера, бескапотный "Урал" с колёсной формулой 6х4 оснащён новым шасси с современной архитектурой, которая схожа с капотным "Урал Next 6х4" (с поправкой на компоновку).

Под капотом могут быть установлены два рядных двигателя ярославского моторного завода "Автодизель". ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с., агрегатируемые 9- и 16- ступенчатыми коробками передач ZF (соответственно) с оптимальным набором передаточных чисел. Ёмкость топливных баков - 350 литров. Грузоподъёмность самосвала составляет 16,1 т. и 21,5 т, при снаряжённой массе 11 350 кг и 13 500 кг, полная масса 27,5 т и 35 т, объём платформы до 16 м3.

Стоимость нового "Урала" будет начинаться от 4,3 млн рублей. Гарантия составит 36 месяцев или 150 000 км, межсервисный интервал обещают до 20 000 км.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Серийное производство дорожных грузовиков в бескапотном исполнении состоится во втором полугодии 2020 года. На данный момент "бескапотник" проходит испытания.

Ранее начальник отдела маркетинга автозавода "Урал" Андрей Собянин заявлял агентству TACC: "Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году".

К слову, предполагалось, что "бескапотный" "Урал" будет оснащён "перелицованной" кабиной от MAN TGX. Макетный прототип построили ещё пару лет назад, но это оказалось очередной "примеркой", проект окончательно свернут.

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