"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco

Не так давно "Российская газета" сообщала о том, что "УралАЗ" намерен возобновить серийное производство семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной компоновкой. Предполагалось, что бескапотная модель "Урала" получит кабину от MAN TGX, макетный прототип которого построили ещё пару лет назад.

По данным "РГ", вскоре гамма Миасского автогиганта пополнится за счёт дорожного бескапотного грузовика с давно известной кабиной Iveco. Премьера должна состояться на Международной выставке коммерческих автомобилей "Комтранс-2019" в Москве. Ждать серийные грузовики нового поколения стоит через год-два. Об этом рассказал инсайдер, знакомый с ходом работ.

В прошлом десятилетии (с 2005 по 2008 гг.) "Урал" уже выпускал модели с кабиной Iveco серии TurboTech - Урал-53674, Урал-6470, Урал-63685 и Урал-6563. Новый дорожник в бескапотном варианте с колёсной формулой 4х2 будет со старой "Ивековской" кабиной, но при этом получит оригинальную переднюю часть (будет "перелицован") и собственное внутреннее убранство.

Главным отличием от прежних дорожников станут новые мосты китайского производства. Основным двигателем станет отечественный 420-сильный ЯМЗ-653 с коробкой передач ZF-16S-151. Не исключена модификация с мотором и коробкой из Китая.

Что касается экземпляра "Урала" с "МАНовской" кабиной, - это оказалось очередной "примеркой", проект окончательно свернут.

Ранее начальник отдела маркетинга автозавода "Урал" Андрей Собянин заявлял агентству TACC: "Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году".

Напомним, завод активно расширяет свой модельный ряд. В начале августа "Урал" начал производство бортового "Урал Next" с колёсной формулой 4х4, также в октябре 2018 года был запущен дорожный капотный грузовик "Урал Next 6х4". Помимо этого, "УралАЗ" получил ОТТС на установку газового двигателя китайской фирмы Yuchai.