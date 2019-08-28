Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Suzuki и Toyota создали новый автомобильный альянс 16:01
Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus 15:58
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 14:45
28.08.2019 19:06
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco

Текст: Валерий Карташов
Фото: orlowsergey / vk.com Фото: orlowsergey / vk.com
Фото: orlowsergey / vk.com

Не так давно "Российская газета" сообщала о том, что "УралАЗ" намерен возобновить серийное производство семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной компоновкой. Предполагалось, что бескапотная модель "Урала" получит кабину от MAN TGX, макетный прототип которого построили ещё пару лет назад.

По данным "РГ", вскоре гамма Миасского автогиганта пополнится за счёт дорожного бескапотного грузовика с давно известной кабиной Iveco. Премьера должна состояться на Международной выставке коммерческих автомобилей "Комтранс-2019" в Москве. Ждать серийные грузовики нового поколения стоит через год-два. Об этом рассказал инсайдер, знакомый с ходом работ.

Фото: www.vk.com/tssauto
ГАЗ начал отгрузку преемника "Садко"

В прошлом десятилетии (с 2005 по 2008 гг.) "Урал" уже выпускал модели с кабиной Iveco серии TurboTech - Урал-53674, Урал-6470, Урал-63685 и Урал-6563. Новый дорожник в бескапотном варианте с колёсной формулой 4х2 будет со старой "Ивековской" кабиной, но при этом получит оригинальную переднюю часть (будет "перелицован") и собственное внутреннее убранство.

Главным отличием от прежних дорожников станут новые мосты китайского производства. Основным двигателем станет отечественный 420-сильный ЯМЗ-653 с коробкой передач ZF-16S-151. Не исключена модификация с мотором и коробкой из Китая.

Что касается экземпляра "Урала" с "МАНовской" кабиной, - это оказалось очередной "примеркой", проект окончательно свернут.

Фото: www.vk.com/mazsportauto
МАЗ возродил спортивную легенду

Ранее начальник отдела маркетинга автозавода "Урал" Андрей Собянин заявлял агентству TACC: "Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году".

Напомним, завод активно расширяет свой модельный ряд. В начале августа "Урал" начал производство бортового "Урал Next" с колёсной формулой 4х4, также в октябре 2018 года был запущен дорожный капотный грузовик "Урал Next 6х4". Помимо этого, "УралАЗ" получил ОТТС на установку газового двигателя китайской фирмы Yuchai.