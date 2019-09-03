В Париже украли произведение уличного художника Бэнкси

В Париже украдена работа британского уличного художника Бэнкси. Граффити, на котором изображена держащая в лапах резак серая мышь с платком на морде, художник нарисовал в 2018 году.

Уличный художник отмечал, что создал это произведение в память о студенческих протестах конца 1960-х годов, которые сыграли особую роль в жизни современной Франции. Полотном он выбрал обратную сторону крупного щита, который указывает направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Изображение располагалось на высоте трех метров, однако это не помешало похитителям вырезать кусок металла с граффити. Работа была похищена в ночь на понедельник, 2 сентября, сообщает "Газета.ru".

Ранее в этом году неизвестные похитили еще одно произведения Бэнкси, которое находилось на металлической двери печально известного клуба "Батаклан". На том граффити был изображен человек в балахоне, в скорбном жесте склонивший голову.