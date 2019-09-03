В США подготовлен законопроект о смертной казни за массовые убийства

Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона о введении смертной казни для лиц, совершивших массовые убийства. Об этом сообщил глава аппарата вице-президента Марк Шорт. Ранее соответствующее распоряжение дал президент США Дональд Трамп.

По словам Шорта, законопроект Барра ускоряет введение смертной казни для тех, кто будет признан виновным в массовых убийствах. "Это может стать частью окончательного пакета мер, которые Белый дом предложит конгрессу США", - цитирует вице-президента ТАСС.

Отметим, что количество массовых расстрелов в США в этом году превысило уровень прежних лет. Согласно информации Gun Violence Archive, организации, которая отслеживает подобные инциденты, в 2019 году в стране случилось 280 массовых расстрелов.

Очередной случай массовой стрельбы произошел в Техасе на минувших выходных. Жертвами стали пять человек, еще 21 - получили ранения. Чуть ранее произошли трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне, когда погиб 31 человек и свыше 50 получили ранения.