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Рубрика: В мире

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства. Об этом глава Белого дома рассказал в понедельник во время телевизионного обращения к нации в связи с последними случаями массовых расстрелов в США.

Фото: EPA
Трамп обвинил интернет и видеоигры в массовых расстрелах

Глава Белого дома поручил подготовить законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, будут приговорены к высшей мере наказания, пишет РИА Новости. "Чтобы эта высшая мера приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в субботу мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 получили ранения. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Илли

нойс).

В мире США Массовые убийства в США РГ-Фото
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