В Турции не исключили возможность закупки дополнительной партии С-400

Анкара может закупить у Москвы еще больше зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

Турецкий дипломат отметил, что его стране нужно больше систем, однако пока Турция не может производить свои, пишет РИА Новости. Если получится купить ЗРК Patriot у США, то Анкара сделает это, если же нет, то Турция приобретет С-400 у России. "Мы независимая страна", - подчеркнул Чавушоглу.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов был заключен между Россией и Турцией в 2017 году. После его подписания Анкара подверглась жесточайшему давлению со стороны США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив исключением из программы новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.

На днях стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки и российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.