Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса

Короткий ролик с бущующим в эти дни в США ураганом "Дориан" появился на официальной странице в Instagram Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В подписи говорится, что вид запечатлен с высоты 260 миль (примерно 418 километров) камерой, находящейся за пределами МКС. Видео записали 2 сентября в 11:27 местного времени, в момент, когда шторм находится над северо-западом Багамских островов.

Напомним, "Дориан" обрушился на Багамы в минувшее воскресенье и продолжает бушевать до сих пор. За это время стихия унесла, по данным экстренных служб, жизни пяти человек, повредила 13 тысяч домов, оставила без крова около 80 процентов жителей острова Абако. В настоящий момент сообщается об ослаблении урагана до третьей категории, но катаклизм по-прежнему представляет большую опасность. Сейчас скорость ветра в его эпицентре, расположенном в 165 километрах к востоку от Палм-Бич (штат Флорида), составляет 195 километров в час.