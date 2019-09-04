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04.09.2019 16:40
Рубрика: В мире

Знакомы тысячу лет

Брест приглашает гостей на свой миллениум
Текст: Александр Митюков (mityakov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 32(900)
БЕРЕСТЬЕ, Брест-Литовский, Брест-над-Бугом, Брест... На протяжении своей тысячелетней истории этот белорусский город менял названия, государственную прописку и даже... географию. "СОЮЗ" составил портрет города из самых интересных фактов прошлого и настоящего.
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Фото: Роман Щербенков

Быль из бересты

У большинства старинных городов на планете есть своя легенда о происхождении. Брест - не исключение. Записал ее в 1863 году путешественник Павел Шпилевский.

Фото: БЕЛТА
В Бресте представили факсимильное издание Радзивилловской Библии

В стародавние времена некий купец с товарищами отправился в торговое путешествие. По дороге они неожиданно попали в болото. Но вокруг росло много березы, из нее путники сделали настил и вышли к острову, образованному реками Буг и Мухавец. Купец построил там капище богу Велесу в благодарность за спасение, а по возвращении из вояжа основал город, который назвал Берестье.

Исторически же город празднует 1000-летие по первому упоминанию его в "Повести временных лет", датируемому 1019 годом. Впрочем, к тому времени Берестье уже было хорошо развито, о чем свидетельствуют находки археологов.

Раскоп глубиной в века

Турист, приезжающий в Брест, просто обязан посетить археологический музей "Берестье". Аналогов ему в Европе нет. Это фрагмент древнего города, абсолютно реальный участок квартала XIII века, который в конце 1960-х обнаружил археолог, доктор исторических наук, профессор Петр Лысенко. Позже над раскопом глубиной 4 метра поставили павильон, который принимает гостей и поныне. Бритвы, сверла, ювелирные изделия, шахматные фигуры - всего в раскопе было найдено 40 тысяч уникальных предметов X-IX веков.

Фото: Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории
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И свой монетный двор

В 1390 году Берестье вполне заслуженно получило самоуправление на основе Магдебургского права - город, упомянутый в летописном "Списке русских городов дальних и ближних", был торговым и ремесленным центром Великого княжества Литовского. Местные купцы вывозили в западные края меха, кожи, лес, пеньку, зерно, ввозили соль, сукно, шелк, бумагу и многое другое. Через Берестье проезжали купцы из Вильно, Киева, Чернигова, Москвы.

В 1563 году в первой на территории нынешней Беларуси Брестской типографии была издана "Брестская Библия" - шедевр книгопечатания, ныне уникальный памятник мировой материальной и духовной культуры. Веком позже, в 1659-м, основан Брестский монетный двор, где в 1664-1666 годах чеканили мелкие монеты - солиды - с изображением "Погони" - герба ВКЛ.

Место силы

Брест не раз становился площадкой для переговоров о прекращении вражды. Один из ярчайших примеров - Брестский мир, подписанный 3 марта 1918 года между Советской Россией, Германией и ее союзниками, фактически положивший конец Первой мировой войне. Кстати, в состав России Брест вошел в 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой. А после войны 1812 года было решено построить на его месте, в стратегической на тот момент точке, крепость. Горожане вынуждены были в 1835-м переселиться на 2 км восточнее. Брест-Литовская крепость открылась в 1842 году. Главный, легендарный бой она приняла в 1941-м. Восьмого мая 1965 года ей было присвоено почетное звание "Крепость-герой". В этом году москвичка Мария Васина стала 25-миллионным посетителем мемориала.

Фото: Петр Кострома
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Брестская марка

С шестидесятых годов прошлого века Брест превращается в промышленный город. Здесь появляются крупные предприятия, такие как знаменитый на весь СССР "Газоаппарат", известный ныне благодаря бренду "Гефест". Сегодня далеко за пределами Беларуси популярны продукты питания компаний "Санта Бремор", "Савушкин продукт", Брестского мясокомбината... В середине 1990-х в городе появилась первая в стране свободная экономическая зона.

Кто зажигает фонари

В 2009 году в городе появилась штатная должность фонарщика. Каждый день он зажигает и тушит огни на аллее из 17 керосиновых светильников. Еще 10 лет назад, к 990-летию областного центра, предприятие "Брестгорсвет" закупило в России керосиновые лампы, а местные кузнецы выполнили кованые обрамления. На роль "героя сказки Андерсена" пригласили Виктора Кирисюка - работника Горсвета, трудившегося здесь много лет. Сегодня он, без преувеличения, лицо Бреста. Встретить его на улицах города и потрогать на счастье за пуговицу мечтают тысячи туристов.

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