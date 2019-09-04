Экс-глава Пентагона назвал Пакистан "самой опасной страной в мире"

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Об этом он написал в своей новой книге "Call Sign Chaos".

"Когда вы берете радикализованное общество и добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас", - цитирует ТАСС Мэттиса.

Напомним, Джеймс Мэттис возглавлял Пентагон с самого начала работы администрации Дональда Трампа в январе 2017 года. Он ушел в отставку 31 декабря 2018 года, не согласившись с решением Трампа о выводе американских войск из Сирии. "У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - написал генерал в письме Трампу.

Сам же глава Белого критически отозвался о деятельности Мэттиса на посту министра обороны, подчеркнув, что недоволен результатами действий Мэттиса в Афганистане.