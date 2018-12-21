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21.12.2018 07:54
Рубрика: В мире

Шеф Пентагона хлопнул дверью

Текст: Максим Макарычев

В команде президента США Дональда Трампа произошла очередная кадровая потеря. На этот раз в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттисс.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис. Фото: AP Photo/Evan Vucci) Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис. Фото: AP Photo/Evan Vucci)
Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис. Фото: AP Photo/Evan Vucci)

СNN назвала решение Мэттиса "совершенно ошеломляющим ударом" по "трампизму" (политике "Америка сначала", проводимой Трампом). Много чиновников администрации или ушли в отставку, или были уволены президентом Дональдом Трампом в его первые 20 месяцев его правления при исполнении служебных обязанностей. Но никто не ушел так громко, как министр обороны Джеймс Маттис, в четверг днем передавший лично в руки президенту двустраничное прошение об отставке.

Фото: depositphotos.com
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"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, заключается в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнерств. Хотя США остаются незаменимой нацией в свободном мире, мы не можем защищать свои интересы или эффективно выполнять эту роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к нашим союзникам", - пишет министр обороны США. По данным источников AFP, чашу терпения Мэттиса переполнило решение Трампа, который не удосужился посоветоваться с ним, о выводе американских войск из Сирии.

"Соединенные Штаты не должны стать "жандармом Ближнего Востока", - заявил Дональд Трамп в четверг утром, решительно выступив в защиту вывода около 2000 американских военнослужащих, дислоцированных в северной Сирии. Уже позже, как обычно, в Twitter, Трамп пояснил, что "пришло время сражаться другим", добавив, что Америка "НИЧЕГО (орфография сохранена - Ред.) не получила в Сирии, кроме потери драгоценных жизней и триллионов долларов".

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Решение, по оценке источников, было волевым, односторонним, и принятым наперекор мнению нескольких членов его администрации, озвученному на закрытом совещании в Белом доме. Это решение окончательно вывело из себя шефа Пентагона, который олицетворялся с некоей стабильностью в известной своей кадровой чехардой администрации Трампа. Подавая прошение об отставке, этот уважаемый в США и на международном уровне генерал, настаивает на необходимости "относиться к союзникам с уважением". Письмо, отмечают аналитики, и сама тональность, с которым глава Пентагона обратился к Верховному главнокомандующему, были похожи на "раскат грома в Вашингтоне". Уходящий в отставку министр в письме привел международную коалицию против джихадистов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в качестве примера "полезности альянсов".

Мэттис в письме фактически опровергает внешнюю политику Трампа "Америка сначала", которая привела к столкновениям Вашингтона с множеством его давних союзников - от Германии до Великобритании. Начиная с решения Трампа выйти из Парижского климатического соглашения до его недавнего объявления о том, что США покинут Сирию, как отмечает CNN Трамп снова и снова демонстрирует, что он отвергает альянс с союзниками, сложившийся после Второй мировой войны, на который опирались американские президенты, республиканцы и демократы, на протяжении более семи десятилетий.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Немалый резонанс прошение Мэттиса вызвало в американской политической элите и на Капитолийском холме. Многие конгрессмены выразили разочарование, и даже беспокойство отставкой министра обороны США. "Это очень печальный день для нашей страны", - сказала Нэнси Пелоси, лидер демократов в палате представителей. Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, указал на уход одного из "немногих символов силы и стабильности" в правящей партии. Известный республиканец Марко Рубио, не называя напрямую имени Мэттиса, сказал о том, что Соединенные Штаты совершили "серию серьезных политических ошибок", которые могут навредить его международным альянсам, в первую очередь, союзникам по НАТО.

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А что же сам Трамп? Он, как всегда, высказался в Twitter, ограничившись простой фразой о том, что "Джим Мэттис уйдет со своего поста в конце февраля", а после он назначит его преемника.

Тем временем стало известно, что администрация Трампа также готовит "значительный" вывод войск, дислоцированных в Афганистане, заявил в четверг вечером на условиях анонимности американский чиновник. А Мэттис ведь год назад все же достучался до президента, в итоге добившись увеличения численности американских войск в этой стране. The Wall Street Journal и New York Times уточняют, что Афганистан покинут более половины из 14 тысяч американских военных.

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Мэттис за последний год дважды серьезно возражал Трампу. Первый раз, когда назвал поспешным и непродуманный выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Тегераном. Второй - когда посчитал несвоевременным и не продуманным до конца вопрос создания седьмого подразделения ВС США - военно-космических сил, идею, которую лично лоббирует американский президент.

Уже тогда стало ясно о серьезных трениях между главой Белого дома и шефом Пентагона. Разногласия только усилились, когда Трамп подписал распоряжение о снятии со своего поста главы его аппарата, генерала морской пехоты в отставке Джона Келли, который поддерживает дружеские отношения с Мэттисом.

Эта связка являлась некоторым "мягким" противовесом другому ключевому звену в администрации Трампа - советнику по национальной безопасности Джону Болтону и госсекретарю США, бывшему директору ЦРУ Майку Помпео. Именно эти два ястреба американской внешней политики повлияли на озвученное Трампом решение об одностороннем выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а также в последний момент отговорили американского президента, уже на борту самолета, летевшего в Аргентину, от полноценной встречи с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Теперь у Трампа резко сужается "ближний круг": в нем, по сути, остались лишь Помпео с Болтоном, его советники - дочь президента Иванка Трамп, а также его зять - Джаред Кушнер, которому на откуп отдано ближневосточное направление внешней политики Белого дома.

В мире США Дональд Трамп
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