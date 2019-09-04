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04.09.2019 21:17
Рубрика: Коммерческий транспорт

Экспериментальные "Уралы" ржавеют под открытым небом

Текст: Юрий Зубко

В Сети появились фотографии уникальной техники, которая гниет на задворках экспериментального цеха автозавода "Урал" в Миассе Челябинской области. Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Так, например, как отмечает портал drom.ru, там присуствует дорожный "Урал" с лицензионной кабиной Iveco TurboStar (автомобиль постройки 2003-2004 гг.), прототип "Урала" Next с макетным оперением - оно серьезно отличается от того, что используется на серийных машинах, образец сельскохозяйственного "Урала"-432065, дальнобойный тягач "Урал"-6464 постройки 2005 года, прототипы военной техники постройки нулевых годов и многое другое.

Впрочем, это не значит, что "Урал" перестал выпускать новые модели. На выставке Comtrans 2019, которая открылась 2 сентября, компания показала новый "бескапотник". Как уже сообщала "РГ", неполноприводный грузовик с колесной формулой 6х4 отличается передком, оформленный в новом стиле, но при этом силовой каркас и штампованные панели трогать не стали.

Автомобиль также получил "ивековскую" кабину серии TurboTech и двигатели ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с., агрегатируемые 9- и 16- ступенчатыми коробками передач ZF.

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