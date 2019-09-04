Экспериментальные "Уралы" ржавеют под открытым небом

В Сети появились фотографии уникальной техники, которая гниет на задворках экспериментального цеха автозавода "Урал" в Миассе Челябинской области. Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.

Так, например, как отмечает портал drom.ru, там присуствует дорожный "Урал" с лицензионной кабиной Iveco TurboStar (автомобиль постройки 2003-2004 гг.), прототип "Урала" Next с макетным оперением - оно серьезно отличается от того, что используется на серийных машинах, образец сельскохозяйственного "Урала"-432065, дальнобойный тягач "Урал"-6464 постройки 2005 года, прототипы военной техники постройки нулевых годов и многое другое.

Впрочем, это не значит, что "Урал" перестал выпускать новые модели. На выставке Comtrans 2019, которая открылась 2 сентября, компания показала новый "бескапотник". Как уже сообщала "РГ", неполноприводный грузовик с колесной формулой 6х4 отличается передком, оформленный в новом стиле, но при этом силовой каркас и штампованные панели трогать не стали.

Автомобиль также получил "ивековскую" кабину серии TurboTech и двигатели ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с., агрегатируемые 9- и 16- ступенчатыми коробками передач ZF.