Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Сделал он это, чтобы пообщаться с болельщиками, сообщает "Спорт-Экспресс".

В беседе с фанатами Хабиб подчеркнул: он никогда не будет менять весовую категорию. Также, по словам чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он не теряет надежды сразиться с Жоржем Сен-Пьером и не собирается танцевать лезгинку после побед.

Коснулся Нурмагомедов и темы предстоящего поединка, назвав Порье очень сложным оппонентом. К слову, чуть ранее стал известен гонорар россиянина за бой с американцем. Хабиб заработает приблизительно в три раза больше (6 миллионов долларов), чем за поединок с Конором Макгрегором в октябре прошлого года.