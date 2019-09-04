Новая серийная Honda: без зеркал и с пятью экранами в салоне

Honda представила хэтчбек, имя которого уместили в одну букву - e. Публичный дебют новинки состоится через несколько дней на автосалоне во Франкфурте, а пока - первые фото серийной версии электрокара и подробности о его оснащении.

Дизайн автомобиля до противоречия прост, но кто-то найдёт в этих бесхитростных кузовных панелях своё очарование. Внимания заслуживают диски, решётка радиатора, которую нельзя рассматривать в отрыве от кругляшей оптики, и отказ от традиционных зеркал заднего вида - их на Honda e заменили камеры. И ещё в отличие от концептуальной версии серийный вариант хэтчбека имеет пять дверей, а не три.

Фото: Пресс-служба Honda.

Верхняя часть торпедо новинки Honda - сплошь экраны. Всего их пять: два самых малых по бокам отданы под отображение информации с камер заднего вида, один - цифровая приборка, два оставшихся диагональю 12.3 дюйма - панели для настройки мультимедиа и функций автомобиля.

Honda e будет предложен с электродвигателем на задней оси в двух модификациях: 100 и 113 кВт, что эквивалентно 136 и 154 л.с. Крутящий момент в обоих случаях одинаковый - 315 Нм. Можно сказать, что "пятидверка" вполне динамичный автомобиль - 8 секунд с места до 100 км/ч. Запаса хода на одной зарядке хватит на 220 км. За полчаса можно подзарядиться до 80%. В компании отметили, что эти цифры носят предварительный характер.

Ранее "РГ" сообщала, что у Honda e будет функция управления ускорением и торможением автомобиля одной педалью и очень малый радиус разворота, что сделает автомобиль привлекательным предложением для тех, кто вынужден маневрировать на узких улочках городов. Поставки Honda e начнутся весной 2020 года.