Новый Hyundai Solaris показал свой оскал до премьеры

В Китае готовятся к открытию автосалона в Чэнду, на котором широкой публике будет представлен обновлённый Hyundai Verna, в российском паспорте которого указано другое имя - Solaris. Но благодаря пронырливым журналистам из XCar рассмотреть новинку можно уже сейчас.

На самом деле внешность Hyundai Verna была рассекречена уже в июле этого года, когда в Сети появились изображения, опубликованные китайскими сертификационными органами. Серийную новинку, выставленную на подмостках мотор-шоу в Чэнду, отличают разве что колёсные диски и хромированная отделка решётки радиатора, корпусов зеркал заднего вида и линии остекления.

Напомним, обновлённый Hyundai Verna стал длиннее на 25 мм (4 405 мм), но колёсная база при этом осталась прежней, поэтому вся прибавка в габаритах - заслуга нового дизайна.

Для седана на первых порах будет предлагаться единственный 100-сильный бензиновый двигатель объёмом 1.4 литра, который в базе предложат с 6-ступенчатой МКП. Также будут доступны комплектации с автоматической трансмиссией.

В России рестайлинг Hyundai Solaris пока не планируется. В настоящее время седан продается с двигателями 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Для обоих доступны 6-ступенчатые МКП и "автомат". Цена на модель стартует с отметки 730 000 рублей.