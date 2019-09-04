Премьер РБ: Минск и Каир должны снять барьеры во взаимной торговле

В ближайшие несколько лет, полагает Сергей Румас, Минск и Каир смогли бы утроить товарооборот между странами, устранив барьеры во взаимной торговле. Об этом глава белорусского правительства убедительно говорил на встрече 4 сентября с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером.

Беларусь, по словам главы кабинета министров, приветствует принятие Египтом в июле этого года решения о регистрации белорусских производителей косметики. Вместе с тем он обратил внимание, что крупнейший производитель металлопродукции БМЗ уже более года дожидается регистрации на право поставок своей продукции.

Минск заинтересован не только в поставках, но и в реализации долгосрочных совместных проектов с египетскими партнерами, констатировал Румас, и обратился за соответствующим содействием к правительству африканской страны. Он напомнил, что в Египте уже созданы и успешно работают совместные предприятия по производству грузовой, тракторной, сельскохозяйственной техники.

Беларусь, подчеркнул премьер, готова и к дальнейшему развитию производственной кооперации с повышением уровня локализации, передачей технологий и обучением кадров. Речь идет, в том числе, о снижении пошлин на комплектующие, поставляемые совместным предприятиям, а также о содействии в продвижении продукции в Египте и на других региональных рынках.

Регион Северной Африки весьма привлекателен для Беларуси как перспективный и динамично развивающийся рынок. При этом безусловным приоритетом является сотрудничество с египетскими коллегами. "Мы готовы обсудить любые вопросы, которые приведут к наращиванию взаимодействия между странами в экономической сфере", - резюмировал премьер-министр.

Ахмед Антер в свою очередь дал понять, что сложившиеся отношения между лидерами двух стран являются залогом развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по разным направлениям. Белорусский экспорт в Египет в первом полугодии текущего года составил $56,01 млн (154% к аналогичному периоду прошлого года). Его основу составили поставки рентгеновской аппаратуры, тракторов и тягачей, кислот и калийных удобрений, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, газетной бумаги.