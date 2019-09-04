Путин пригласил премьер-министра Индии на 75-летие Победы в Москву

Президент России отметил серьезную подготовительную работу по линии министерств и ведомств, коммерческих структур, а также сообщил о том, что согласован солидный пакет документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, промышленности и по линии ВТС.

"Примем совместное заявление с настроем на углубление связей, включая внешнеполитическую координацию, а здесь мы работаем весьма активно и поддерживаем друг друга, по многим ключевым вопросам позиции очень близки или совпадают", - констатировал Путин.

Российский лидер заметил, что в этом году еще предстоит встреча в Бразилии на саммите БРИКС, а также пригласил Моди в мае в Москву на юбилей Победы.

Это большая честь и историческая возможность придать новый импульс сотрудничеству, поблагодарил за приглашение Моди, добавив, что 5 сентября с удовольствием примет участие в заседании ВЭФ. Кстати, на форуме он главный гость.

"В прошлом месяце специальная делегация из Индии посетила Владивосток. Крайне полезный был визит", - отметил индийский премьер, поблагодарив за прекрасный прием в рамках текущего визита. "Меня очень впечатлила новейшая инфраструктура ДВФУ", - добавил он.

Индийский лидер поблагодарил за то, что Путин наградил его орденом Святого Андрея Первозванного, высочайшей наградой в России. Это демонстрирует особую дружбу между народами, сказал он. "Это огромная честь для более чем миллиардного индийского населения", - подчеркнул Моди.

"Россия - очень близкий друг и доверенный партнер Индии, - продолжил премьер-министр республики. - Вы уделяете личное внимание расширению нашего особенного привилегированного стратегического партнерства. Как два близких друга мы регулярно встречаемся, общаемся по телефону. Никогда не чувствовал никаких сомнений во время разговоров, наши встречи очень важны, в том числе с исторической точки зрения".

"Это двадцатый саммит, за 12 лет между нашими странами, когда вы возглавляете Россию в той или иной должности, наши отношения укрепились и поспособствовали прогрессу, миру и стабильности не только наших государств, но и всего мира", - констатировал Моди.

Он перечислил сферы, сотрудничество в которых можно будет вывести на новый уровень: оборона, ядерная энергетика, бизнес, космос.

"За два часа вместе сегодня вы мне сообщили о некоторых очень важных вопросах", - заявил индийский премьер. - Ваше видение и приверженность развитию этого региона - это то, что я видел в каждом слове, которое вы произнесли, и меня это очень впечатлило".

В свою очередь Путин подчеркнул, что для российской стороны большая честь вручить награду Моди. "Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом, это высшая государственная награда России", - заявил президент РФ.