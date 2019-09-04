Впервые на Вятке раскопано Чижевское городище - памятник раннего железного века (VII-III века до нашей эры).

Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель археологической лаборатории Вятского государственного университета (ВятГУ) Алексей Кайсин, о городище, которое теперь находится в черте Кирова, ученым известно с ХVIII века, но раскопочных работ на нем до минувшего лета не проводилось.

- Были только сборы керамики, предположительно относящейся к ананьинской культуре, - с осыпавшейся части памятника, - говорит Кайсин. - Раскопками нужно было подтвердить или опровергнуть наличие культурного слоя ананьинской исторической общности, а также найти местоположение срытых укреплений городища.

Археологи нашли большое количество фрагментов керамики с ямочно-гребенчатым орнаментом, характерным как раз для ананьинской археологической культуры. Найдены были и остатки вала, срытого при хозяйственных работах перед Великой Отечественной войной.

Работы проводились совместными усилиями Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан (ИА АНРТ) и ВятГУ. Руководил раскопками сотрудник ИА АНРТ Эдуард Оруджов, Чижевское городище - тема его диссертации.

Справка "РГ"

Ананьинская культура - археологическая культура конца IX-III веков до нашей эры, распространена на территории Среднего Поволжья и в бассейне Камы. Вопрос о генезисе ананьинской культуры на сегодняшний день остается дискуссионным. Что же касается языка ананьинцев, то большинство ученых относят его к финно-угорской группе. Вероятно, в северо-восточной части ананьинской общности формировались предки коми и удмуртов, в западной - предки волжских финнов.