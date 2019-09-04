СМИ: Пилоты упавшего на Ставрополье Су-25УБ могли погибнуть

Поиски пилотов военного штурмовика Су-25УБ, который вчера днем разбился в Советском районе Ставрополья, до сих пор продолжаются. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, "тела двух пилотов могут находиться в кабине разрушенного самолета".

Работы по извлечению самолета из земли начнутся сразу после прибытия на место ЧП комиссии.

При этом источник агентства подчеркнул, что "по состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной".

Тем временем в Сети появилась фотография (снимок предположительно сделан на месте катастрофы). На нем в центре огромной воронки посреди поля лежат остатки самолета, который почти вертикально врезался в земли при выполнении пилотами фигуры высшего пилотажа.

Как уже сообщалось ранее, штурмовик Су-25УБ 3 сентября разбился на Ставрополье в 38 километрах от аэродрома вылета в городе Буденновске. Пилоты выполняли учебный вылет без боекомплекта. В результате падения на земле никто не пострадал, разрушений нет. Судьба пилотов до сих пор неизвестна. Ранее говорилось о том, что летчики успели катапультироваться.

Штурмовик Су-25 рухнул в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Сообщается, что к работам на месте падения воздушного судна привлечены 44 человека и 14 единиц техники.