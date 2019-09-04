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04.09.2019 08:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

СМИ: Пилоты упавшего на Ставрополье Су-25УБ могли погибнуть

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Поиски пилотов военного штурмовика Су-25УБ, который вчера днем разбился в Советском районе Ставрополья, до сих пор продолжаются. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, "тела двух пилотов могут находиться в кабине разрушенного самолета".

Фото: Вконтакте
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Работы по извлечению самолета из земли начнутся сразу после прибытия на место ЧП комиссии.

При этом источник агентства подчеркнул, что "по состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной".

Тем временем в Сети появилась фотография (снимок предположительно сделан на месте катастрофы). На нем в центре огромной воронки посреди поля лежат остатки самолета, который почти вертикально врезался в земли при выполнении пилотами фигуры высшего пилотажа.

Как уже сообщалось ранее, штурмовик Су-25УБ 3 сентября разбился на Ставрополье в 38 километрах от аэродрома вылета в городе Буденновске. Пилоты выполняли учебный вылет без боекомплекта. В результате падения на земле никто не пострадал, разрушений нет. Судьба пилотов до сих пор неизвестна. Ранее говорилось о том, что летчики успели катапультироваться.

Штурмовик Су-25 рухнул в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Сообщается, что к работам на месте падения воздушного судна привлечены 44 человека и 14 единиц техники.

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