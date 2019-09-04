На месте падения Су-25УБ на Ставрополье нашли "черные ящики"

Два черных ящика с борта штурмовика Су-25УБ, потерпевшего накануне крушение в Ставропольском крае, извлекли специалисты на месте катастрофы. По данным источника "РГ" в экстренных службах региона, визуально они уцелели.

- Оба ящика достали. В каком они состоянии, пока непонятно - по внешнему виду трудно сказать, Но вроде оба уцелели, - отметил источник.

Таким образом, удалось получить речевой и параметрический самописцы, но судить об их повреждениях и возможности расшифровки пока рано.

Как уже сообщалось, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье, оба пилота погибли, не успев катапультироваться. Экипаж вылетевшего с аэродрома в Буденновске самолета должен был отработать фигуры высшего пилотажа.

Ранее сообщалось, что пилоты смогли катапультироваться, однако, по данным РИА Новости, парашюты, найденные на месте крушения, принадлежат не экипажу, а являются частью тормозной системы самолета. Штурмовик сильно разрушился при ударе, образовав трехметровую воронку. Тела погибшего экипажа были найдены в кабине самолета, поднятого сегодня.

Причины падения пока неизвестны, самолет врезался в землю на большой скорости под острым углом. На месте работают комиссия Минобороны, военная прокуратура и военный отдел СУ СКР.