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04.09.2019 14:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На месте падения Су-25УБ на Ставрополье нашли "черные ящики"

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Два черных ящика с борта штурмовика Су-25УБ, потерпевшего накануне крушение в Ставропольском крае, извлекли специалисты на месте катастрофы. По данным источника "РГ" в экстренных службах региона, визуально они уцелели.

Самолет вернулся в аэропорт Воронежа из-за проблем с шасси

- Оба ящика достали. В каком они состоянии, пока непонятно - по внешнему виду трудно сказать, Но вроде оба уцелели, - отметил источник.

Таким образом, удалось получить речевой и параметрический самописцы, но судить об их повреждениях и возможности расшифровки пока рано.

Как уже сообщалось, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье, оба пилота погибли, не успев катапультироваться. Экипаж вылетевшего с аэродрома в Буденновске самолета должен был отработать фигуры высшего пилотажа.

Ранее сообщалось, что пилоты смогли катапультироваться, однако, по данным РИА Новости, парашюты, найденные на месте крушения, принадлежат не экипажу, а являются частью тормозной системы самолета. Штурмовик сильно разрушился при ударе, образовав трехметровую воронку. Тела погибшего экипажа были найдены в кабине самолета, поднятого сегодня.

Причины падения пока неизвестны, самолет врезался в землю на большой скорости под острым углом. На месте работают комиссия Минобороны, военная прокуратура и военный отдел СУ СКР.

Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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