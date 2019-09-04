Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным

Мэр Лондона Садик Хан имел неосторожность высказаться по поводу отмененного визита президента США в Польшу, за что и поплатился в итоге. Градоначальник обратил внимание на то, что Дональд Трамп, несмотря на приближение к США урагана "Дориан", играл в гольф, а не следил за развитием ситуации.

Хозяин Белого дома в ответ назвал Хана некомпетентным. По мнению Трампа, мэр должен следить за уровнем преступности в городе, а не за тем, чем занимается лидер другой страны в свободное от работы время. "Преступления с использованием ножей совершенно вышли из-под контроля в Лондоне. Люди боятся ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!", - написал президент США в Twitter.

Добавим, что Трампа ждали в Польше 1-2 сентября, где проходили мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Но в последний момент американский лидер отказался от поездки в Варшаву. Официальная причина - приближающийся к Соединенным Штатам ураган "Дориан".