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04.09.2019 09:14
Рубрика: В мире

Трамп "поздравил" Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Текст: Марина Алешина

Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ. Так, американский лидер решил заочно "поздравить" поляков с этой датой, которая точно не может составить повод для радости.

Фото: REUTERS/Przemyslaw Wierzchowski
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Все началось с того, что в Варшаве очень рассчитывали на приезд высокого гостя из Вашингтона 1 сентября, однако Трамп заявил, что останется со своими соотечественниками пережидать ураган "Дориан", а вместо себя отправил в Польшу вице-президента Майка Пенса. Правда, при этом хозяин Белого дома не отказал себе в удовольствии поиграть в гольф, что не укрылось от взоров журналистов.

Но самой плохой идеей Трампа стала его готовность прокомментировать памятную церемонию, состоявшуюся без него за океаном. Как пишет американский Newsweek, президент США подтвердил, что ему есть, что сказать польскому народу. "У меня есть отличная новость для Польши, - поведал Трамп, имея в виду приезд господина Пенса. - Я просто хочу поздравить Польшу". Потом республиканский лидер добавил, что "это великая страна с великим народом", однако на тему Второй мировой мировой войны он распространяться так и не стал.

В мире США В мире Европа Польша
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