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04.09.2019 21:40
Рубрика: Власть

В ГП назвали профессиональными действия силовиков на митингах

Действия сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированных митингах в Москве были высокопрофессиональными и не нарушающими закон. Об этом в Совете Федерации заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Юрист: Каждый шаг на несанкционированной акции - нарушение статьи закона

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - приводит РИА Новости слова Жафярова.

Напомним, что с середины июля в Москве прошло несколько несогласованных митингов. СК РФ возбудил дело по статье 212 Уголовного кодекса РФ "массовые беспорядки" и несколько отдельных дел в отношении участников незаконных акций, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по статье 318 УК РФ).

Так, в среду Тверской районный суд Москвы признал виновным Кирилла Жукова, который в ходе несанкционированной акции 27 июля схватил стоявшего в оцеплении росгвардейца за шлем.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Митинги и шествия
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