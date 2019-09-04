В ГП назвали профессиональными действия силовиков на митингах

Действия сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированных митингах в Москве были высокопрофессиональными и не нарушающими закон. Об этом в Совете Федерации заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - приводит РИА Новости слова Жафярова.

Напомним, что с середины июля в Москве прошло несколько несогласованных митингов. СК РФ возбудил дело по статье 212 Уголовного кодекса РФ "массовые беспорядки" и несколько отдельных дел в отношении участников незаконных акций, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по статье 318 УК РФ).

Так, в среду Тверской районный суд Москвы признал виновным Кирилла Жукова, который в ходе несанкционированной акции 27 июля схватил стоявшего в оцеплении росгвардейца за шлем.