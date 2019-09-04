В Киргизии суд признал законным арест экс-президента Алмазбека Атамбаева

Суд в Киргизии оставил без изменения срок содержания под стражей экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября, сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, суд рассмотрел две жалобы, однако в удовлетворении требований отказал. При этом доводы защиты не учтены, на них не даны ответы. Со своей стороны, Атамбаев не отвечал на вопросы во время заседаний. Экс-президент придерживается своего права не давать никаких объяснений и показаний по делу.

В среду в здании Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в закрытом режиме прошли два выездных судебных заседания Бишкекского горсуда по апелляциям адвокатов Атамбаева на постановление Первомайского районного суда о продление срока содержания бывшего главы государства под арестом и принудительном приводе экс-президента силами спецназа ГКНБ.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ предпринял попытку задержания экс-президента республики Алзамбека Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро силовиков были взяты в заложники, а затем отпущены.

После нового штурма на следующий день Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов и был арестован. Политик подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.