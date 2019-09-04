В России стартовали продажи наследника "Садко"

Горьковский автозавод официально объявил о начале реализации полноприводного среднетоннажного грузовика нового поколения "Садко Next". В рамках международного автосалона Comtrans-2019 модель стала победителем конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России" в номинации "Перспектива года".

Внедорожный грузовик "Садко Next" является преемником легендарных ГАЗ-3308 "Садко" и ГАЗ-66 "Шишига". Как отмечает пресс-служба марки, наследник "сочетает уникальную проходимость с отличной управляемостью, высоким уровнем комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими решениями".

Кабинный модуль, двигатель, коробку, а также рулевой механизм и подвеску для "Садко Next" взяли от среднетоннажного грузовика "ГАЗон Next". От предшественника ГАЗ-3308 "Садко" (выпускается с 1999 года) после модернизации позаимствовали усиленную раму, мосты с новыми поворотными кулаками и колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью.

В итоге новый "полноприводник" стал отличаться хорошей геометрической проходимостью, высоким дорожным просветом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин.

Непосредственное управление "раздаткой" (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

Под капотом "Садко Next" установлен безальтернативный турбодизель ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, мощностью 149 л.с. и 490 Нм. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач (управляется джойстиком).

Отметим, что грузоподъемность машины увеличилась до 3 тонн (по шасси), глубина преодолеваемого брода - до 1,2 м (с воздухозаборником). Также появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что ГАЗ отправил в дилерскую сеть первую партию товарных "Садко Next". Базовая стоимость модели в бортовом исполнении - 2 195 000 рублей. Пока речь идёт о модификации с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. В начальную комплектацию входят подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал. Объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но опционально грузовик можно дооснастить вторым баков такого же объема. За доплату также доступна лебедка и шноркель.

На 2020 год запланирован выпуск версий с удлиненной (4515 мм) базой и семиместной двухрядной кабиной. В стандартном исполнении кабина вмещает трех пассажиров, в сдвоенном - до семи.