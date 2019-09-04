Видео: грузовик уехал от водителя

Apparently, the driver was fixing the truck when it lost control, causing an accident. I have no idea how this didn't end with a bunch of people getting really hurt, but surprisingly, no one was injured! 😲🚛🏃‍#ViralHog #runaway #semitruck #ghostridethewhip #tuesday pic.twitter.com/0hVThXiXpW — ViralHog (@ViralHog) 20 августа 2019 г.

На чужие ошибки, оплошности и провалы можно смотреть вечно. Уж сколько раз растяпы-водители - мужчины и женщины, бывалые дальнобойщики и "чайники" с трясущимися от страха руками - забывали про ручной тормоз, сколько раз бежали за своими катящимися под уклон машинами, и все равно YouTube едва ли не ежедневно рассказывает нам о всё новых и новых "героях".

Этот водитель-латиноамериканец сначала метров 80-100 отчаянно бежал за своей фурой, размахивая руками и крича что-то экспрессивное и для машины обидное. Потом попытался вскочить на подножку, но грузовик внезапно вильнул на склоне кабиной и отбросил своего владельца на асфальт.

После этого шоферу осталось лишь встать, отряхнуться и горестно наблюдать за тем, как фура задним входом въезжает на автостоянку.

"Ручник, всегда помни про ручник", - печально думал он, глядя, как его грузовик крушит на стоянке всё подряд.