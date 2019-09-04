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04.09.2019 17:15
Рубрика: Видео

Видео: грузовик уехал от водителя

Текст: Вадим Давыденко

На чужие ошибки, оплошности и провалы можно смотреть вечно. Уж сколько раз растяпы-водители - мужчины и женщины, бывалые дальнобойщики и "чайники" с трясущимися от страха руками - забывали про ручной тормоз, сколько раз бежали за своими катящимися под уклон машинами, и все равно YouTube едва ли не ежедневно рассказывает нам о всё новых и новых "героях".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Этот водитель-латиноамериканец сначала метров 80-100 отчаянно бежал за своей фурой, размахивая руками и крича что-то экспрессивное и для машины обидное. Потом попытался вскочить на подножку, но грузовик внезапно вильнул на склоне кабиной и отбросил своего владельца на асфальт.

После этого шоферу осталось лишь встать, отряхнуться и горестно наблюдать за тем, как фура задним входом въезжает на автостоянку.

"Ручник, всегда помни про ручник", - печально думал он, глядя, как его грузовик крушит на стоянке всё подряд.

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#видео #авто