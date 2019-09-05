Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы

Сегодня АвтоВАЗ объявил цены на седан Lada Drive Active, производство которого стартовало в августе. За автомобиль с механикой попросят 629 900 рублей, с "роботом" - 654 900 рублей. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников рассказал "РГ" о том, кого заинтересует эта машина.

"Идею выпуска всевозможных спецверсий для своих моделей АвтоВАЗ, очевидно, позаимствовал у иностранных коллег по альянсу. В Европе, например, очень популярны ограниченные версии или специальные комплектации ходовых моделей. Так автоконцерны поддерживают интерес к своей продукции, которая уже выпускается какое-то время.

Кроме того, потенциальные покупатели недорогих машин тоже хотят выделяться из толпы себе подобных, потому обращают внимание на различные тюнинговые проекты. Для автозавода подобный формат малозатратен в производстве, а для покупателя это гарантия соответствия машины качествам, заложенным самим производителем.

Так что, выпуск всевозможных версий Sport, Cross или в данном случае Granta Drive Active - это хороший компромисс между ценой, тюнингом и сохранением заводских параметров модели", - отметил эксперт.