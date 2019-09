ГАЗ создаст преемника "Валдая"

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай". Об этом аккуратно намекнул во время пресс-конференции на Comtrans-2019 президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

До сих пор ниша "Валдая" с полной массой 7,5 тонны пустовала, хотя "ГАЗон Next" в городской версии City со своими 9 тоннами и негласно занял эту нишу.

Вадим Сорокин рассказал, как будет развиваться грузовой сегмент ГАЗа: "На этом слайде ответ, что будет следующим. Следующим, конечно, нам нужно будет завершить линейку автомобилей в виде седельного тягача. Мы отчётливо понимаем, что в той линейке грузоподъёмности, которая у нас есть, есть определённый разрыв. Ну и каким будет этот автомобиль, я думаю вы увидите в середине следующего года".

На одном из слайдов презентации можно увидеть пустующее место под секретную модель с полной массой 6,5-7 т. Предположительно, новинка получит название "Валдай Next" и займёт нишу между "ГАЗель Next 4,6" и "ГАЗон Next 8,7".

Разработка наследника ныне популярной модели уже началась, её ГАЗ рассекретит в середине 2020 года. В итоге продукция завода будет присутствовать во всех легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей полной массой от 2,8 т. до 12+ т.

Вероятно, "Валдай Next" будет оснащаться турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра и мощностью 149 л.с., а также китайским турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с.

Напомним, первый прототип "Валдая" дебютировал на Международном Московском автосалоне в 1999 году, но серийный выпуск модели стартовал в конце 2004 года. По сути ГАЗ-3310 является глубоко модернизированным ГАЗ-3307.