Лукашенко поблагодарил главу МВД за раскрытие ограбления ювелирного магазина

Уже через три месяца после назначения 52-летнего генерала Юрия Караева министром МВД, Александр Лукашенко принял его 5 сентября с докладом и поинтересовался первыми впечатлениями министра на новом посту, передает пресс-служба президента.

"Вы человек военный, с наведением порядка (что очень важно для милиции) в стране хорошо знакомы. И надо сказать, что к подразделениям внутренних войск, которые числятся за МВД, я претензий практически не имел", - констатировал президент, подчеркнув, что и обстановка в стране более-менее спокойная. Наверное, не исключил он, что в обществе хорошо понимают, что "реакция будет мгновенной и адекватной". Примером тому Лукашенко назвал расследование сотрудниками МВД "громкого, несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске".

Президент поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела: "Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда было в вашей службе. Передайте мою искреннюю благодарность и поощрите за оперативную работу, за тот профессионализм, который проявили ребята".

Министр доложил, что криминогенная обстановка в текущем году в республике остается подконтрольной, снижается и удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений. Правда, ожидаемая тенденция роста есть по преступлениям в сфере высоких технологий. Они, прежде всего, связаны с хищением средств с использованием манипуляций с пластиковыми карточками, взломом аккаунтов пользователей, констатировал генерал.

Кстати, новый главный милиционер страны, о чем уже сообщал "СОЮЗ", родом из Северной Осетии. В Беларусь он был распределен еще в 1987 году после окончания Саратовского училища внутренних войск МВД. До июня текущего года Юрий Караев командовал внутренними войсками республики.