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Рубрика: В мире

Обнаружены тела 33 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

Крест и цветы в память о погибших на судне "Conception", Санта-Барбара, Калифорния. Фото: AP Photo/Christian Monterrosa Крест и цветы в память о погибших на судне "Conception", Санта-Барбара, Калифорния. Фото: AP Photo/Christian Monterrosa
Крест и цветы в память о погибших на судне "Conception", Санта-Барбара, Калифорния. Фото: AP Photo/Christian Monterrosa

Спасатели извлекли из воды тела 33 человек, погибших во время пожара на прогулочном судне "Conception" у берегов Калифорнии. Продолжаются поиски еще одного человека, сообщили в Береговой охране США.

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
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Специалисты уточнили, что на протяжении последних часов на берег были доставлены тела 13 погибших, а во вторник с затонувшего судна были подняты 20 тел. По словам шерифа округа Санта-Барбара Кевина Хаддла, начался процесс опознания. В расследовании обстоятельств трагедии участвуют агенты ФБР, пишет ТАСС, ссылаясь на телекомпанию KTLA.

Всего на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа. По неизвестным причинам в ночь на второе сентября на судне возник пожар, и отрезанные от воздуха отдыхающие не смогли выбраться из кают на нижней палубе. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду и были спасены.

На помощь были направлены два вертолета и три скоростных катера. Однако из-за сильного пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело и затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра.

Отметим, что судно "Conception" 1981 года постройки приписано к гавани Санта-Барбары. На его борту находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые 31 августа отправились в круиз.

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