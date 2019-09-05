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05.09.2019 15:17
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Hyundai Solaris: первые фото салона

Текст: Евгений Костин
Фото: www.info.xcar.com.cn Фото: www.info.xcar.com.cn
Фото: www.info.xcar.com.cn

В китайском Чэнду проходит автосалон, на котором Hyundai представила обновлённый седан Verna, продающийся в России под именем Solaris. Если внешность модели секретом перестала быть ещё в середине лета, то салон рестайлинг-версии до этого дня находился под покровом тайны.

Фото: www.info.xcar.com.cn

Фото интерьера Hyundai Verna опубликовал сайт XCar. Дизайн торпедо практически не изменился, если не обращать внимания на ровную площадку верхней части, реализация которой стала возможной благодаря новой мультимедийной системе с увеличенной диагональю экрана.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Второе главное изменение в салоне - новая приборная панель, которая теперь может быть полностью цифровой. Остальное - детали: хромированная окантовка дефлекторов воздуховодов, более эргономичный руль, глянцевые вставки, чуть изменённая форма ниши для установки кожуха рычага коробки передач.

Как и предполагалось, из моторной гаммы исчез 123-сильный двигатель, теперь Verna можно будет купить только с "атмосферником" объёмом 1.4 литра (6-ступенчатые МКП и АКП).

Что касается рестайлинга для российского Hyundai Solaris, то в ближайшее время его, скорее всего, не предвидится. Актуальная версия седана продаётся с двигателями мощностью 100 и 123 л.с. Коробки передач аналогичны тем, которые предлагаются для китайского "близнеца". Цена на модель начинается от 730 000 рублей.

Фото: www.info.xcar.com.cn
Фото: www.info.xcar.com.cn
#Hyundai