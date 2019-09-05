Обновленный Hyundai Solaris: первые фото салона

В китайском Чэнду проходит автосалон, на котором Hyundai представила обновлённый седан Verna, продающийся в России под именем Solaris. Если внешность модели секретом перестала быть ещё в середине лета, то салон рестайлинг-версии до этого дня находился под покровом тайны.
Фото интерьера Hyundai Verna опубликовал сайт XCar. Дизайн торпедо практически не изменился, если не обращать внимания на ровную площадку верхней части, реализация которой стала возможной благодаря новой мультимедийной системе с увеличенной диагональю экрана.
Второе главное изменение в салоне - новая приборная панель, которая теперь может быть полностью цифровой. Остальное - детали: хромированная окантовка дефлекторов воздуховодов, более эргономичный руль, глянцевые вставки, чуть изменённая форма ниши для установки кожуха рычага коробки передач.
Как и предполагалось, из моторной гаммы исчез 123-сильный двигатель, теперь Verna можно будет купить только с "атмосферником" объёмом 1.4 литра (6-ступенчатые МКП и АКП).
Что касается рестайлинга для российского Hyundai Solaris, то в ближайшее время его, скорее всего, не предвидится. Актуальная версия седана продаётся с двигателями мощностью 100 и 123 л.с. Коробки передач аналогичны тем, которые предлагаются для китайского "близнеца". Цена на модель начинается от 730 000 рублей.