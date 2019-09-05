Премиальный тягач КамАЗа: стала известна дата выхода

В мае КамАЗ и Daimler запустили новый завод кабин "Daimler KAMAZ RUS". С тех пор предприятие выпустило примерно 80 тягачей премиум-класса КамАЗ-54901. В эти дни Камский автозавод представляет свои перспективные модели на Международном автосалоне коммерческого транспорта Comtrans-2019. В их числе, к примеру, выстроившиеся (в честь 50-летия завода) в порядке цветов российского триколора грузовики -54901 и экземпляр с колёсной формулой 6х2 и "ленивцем".

В рамках выставки представитель пресс-службы КамАЗа в кулуарах сообщил корреспонденту "Российской газеты" о том, что полноценное серийное производство "камазовской" модели с принципиально новой кабиной пятого поколения K5 должно начаться в конце 2019 года или в начале 2020 года. В декабре КамАЗ будет отмечать юбилей, возможно оба события завод и совместит. К слову, в общей сложности уже есть заказ на приобретение 2300 экземпляров 54901-го в 2020 году и 1000 машин - в 2021 году.

В дальнейшем КамАЗ планирует создать новую продуктовую линейку семейства К5. В следующем году на рынке появится модель, адаптированная для работы в строительном секторе - самосвал КамАЗ-6595. В течение 2,5 лет вся гамма нового семейства тягачей, состоящая из пяти модификаций, будет полностью освоена. КамАЗ-54901 поколения К5 гарантировано просуществует на рынке 20 лет и со временем вытеснит текущую модель КамАЗ-5490 поколения К4 (используется лицензионная кабина от Mercedes Benz-Axor образца 2001 года) из гаммы КамАЗа.

Напомним, КамАЗ-54901 получил кабину К5, разработанную на основе каркаса кабины Mercedes Benz Actros четвёртого поколения (выпускается с 2012 года). Их производство запущено на вышеупомянутом новом заводе в Набережных Челнах. Предприятие способно по полному циклу выпускать до 50 тысяч кабин в год, большую часть которых используют для "КамАЗа-54901", часть - для "Актроса".

Кабина К5 впервые в истории Камского автозавода отличается большим объемом пространства в салоне: от пола до потолка - 1980 мм, а внутренняя ширина - 2270 мм. В салоне 54901-го органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и 10-дюймовая мультимедийная система с сенсорным экраном.

КамАЗ-54901 оснащён новым рядным шестицилиндровым двигателем Р6. 12-литровый турбодизель КамАЗ-Р6 создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Мотор агрегатирован с "экономичной" роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. В планах также рассматривается возможность установки и механической коробки передач.

Стоимость начальной комплектации тягача составит 6,5 млн рублей. В ценник заложен обязательный трехлетний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. Для сравнения за 7 млн рублей рынок предлагает новую Scania или Mercedes-Benz Actros в "базе". В начальное же в оснащение -54901-го заявлены система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP. В качестве опций доступны: предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер (с хладагентом R134A).