В мире
05.09.2019 11:22
Текст: Юрий Сизов

Программу действий по интеграции президенты СГ подпишут в декабре

Первая декада декабря, подтвердил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, станет временем подписания главами Союзного государства программы действий по интеграции. "Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет", - уточнил министр, слова которого 5 сентября цитирует БЕЛТА.

Он пояснил, что сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря или, возможно, накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства, если будет определена иная дата. Правда, "от даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, - промежуточная работа", - пояснил Дмитрий Крутой.

Фото: Пресс-служба МАРТ Беларуси
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Программа действий, по его словам, будет носить рамочный характер. "После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС", - рассказал министр.

Кроме того, добавил он, будет определен и массив нормативных документов, который потребуется изменить в течение будущего года. "И с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. Это общая концепция, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения", - не исключает он. В целом член правительства охарактеризовал качество диалога с российской стороной "как очень деловое, нормальное и оперативное".

Министр ответил утвердительно на вопрос, остаются ли между сторонами нерешенные вопросы, однако не стал пояснить, в каких именно сферах. "Все это можно понять, когда отраслевые специалисты сядут за дорожные карты, во что-то упрутся, и там мы поймем массив разногласий на каждой чаше весов", - пояснил он, добавив, что цена с 1 января 2020 года на поставляемый в Беларусь российский газ будет определена в отдельном межправительственном соглашении.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как уже сообщал "СОЮЗ", премьер-министр Сергей Румас ранее давал понять, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве уже в текущем месяце. Рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора. После парафирования текст программы планируется опубликовать.

В ней, по словам Румаса, заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". Именно по данной программе будут разработаны до конца октября и около 28 дорожных карт, которые предусматривают перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. "Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия - причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования", - пояснял премьер-министр.

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