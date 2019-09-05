Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году

Компания "Яндекс", которая сейчас проводит испытания беспилотных автомобилей в Москве, планирует массово начать использовать такие машины для пассажирских перевозок в 2023 году. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на директора по развитию бизнеса беспилотных автомобилей компании Артема Фокина.

По словам Фокина, беспилотники уже сейчас могут передвигаться без вмешательства водителя в городах на участках с простым движением. При этом компания взаимодействует с ГУП "Мосгортранс", так как технология сама по себе может быть применена к любому транспортному средству. Массовое же внедрение беспилотников для перевозки пассажиров на улицах мегаполисов планируется начать через четыре года.

Этим летом корреспондент "РГ" уже провел тест-драйв беспилотного автомобиля в районе Аминьевского шоссе. Автомобиль проехал более 7 км пути самостоятельно. Инженер-испытатель, который страховал искусственный интеллект, ни разу не вмешался в управление.