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05.09.2019 17:18
Рубрика: Коммерческий транспорт

Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Компания "Яндекс", которая сейчас проводит испытания беспилотных автомобилей в Москве, планирует массово начать использовать такие машины для пассажирских перевозок в 2023 году. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на директора по развитию бизнеса беспилотных автомобилей компании Артема Фокина.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам Фокина, беспилотники уже сейчас могут передвигаться без вмешательства водителя в городах на участках с простым движением. При этом компания взаимодействует с ГУП "Мосгортранс", так как технология сама по себе может быть применена к любому транспортному средству. Массовое же внедрение беспилотников для перевозки пассажиров на улицах мегаполисов планируется начать через четыре года.

Этим летом корреспондент "РГ" уже провел тест-драйв беспилотного автомобиля в районе Аминьевского шоссе. Автомобиль проехал более 7 км пути самостоятельно. Инженер-испытатель, который страховал искусственный интеллект, ни разу не вмешался в управление.