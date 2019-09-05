Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японские власти пообещали принять меры в ответ на открытие нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан.

"Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, которого цитирует агентство Jiji.

Вместе с тем политик уклонился от серьезной критики в адрес Москвы, вероятно, памятуя о проходящей на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ.

По словам генсека, официальная позиция Токио в отношении южных Курил не претерпела изменений. Суга уточнил, что японские власти настроены сначала решить территориальные разногласия с Россией и только после этого выйти на заключение мирного договора. Именно на основе такого подхода Япония ведет переговоры с Москвой.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин пообщался с главой японского правительства Синдзо Абэ. Встреча состоялась во Владивостоке на полях ВЭФ. Первые лица государств обсудили актуальные международные проблемы и двусторонние отношения, включая запуск совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах (СХД).