СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете не опровергли, но и официально не стали подтверждать эту новость. Судя по всему, третье дело действительно уже есть, хотя обвинения по нему пока не предъявлено.

- Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного - о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей", - сказал Аснис, заявив о том, что Абызов виновным себя не признает.

В конце августа на заседании Мосгорсуда стало известно о предъявлении обвинений Абызову по предыдущим уголовным делам. Кроме того, следователь назвал сумму ущерба от преступных действий обвиняемого.