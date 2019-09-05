Свершилось. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold поступает в продажу

Компания Samsung в рамках выставки IFA официально объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Fold, оснащенного гибким экраном. Инновационный девайс поступит в продажу 18 сентября.

Смартфон Samsung Galaxy Fold. Фото: Антон Благовещенский/РГ

На первом этапе купить Galaxy Fold можно будет во Франции, Германии, Великобритании и Сингапуре, позднее ожидается запуск в США. На некоторых рынках будет доступна 5G-версия смартфона.

Анонс Galaxy Fold состоялся зимой, однако начало продаж было отложено из-за несовершенства конструкции смартфона - выяснилось, что устройство достаточно легко вывести из строя.

Новый Galaxy Fold оснащен большим раскладным 7,3-дюймовым экраном, который прячется внутрь складного корпуса, 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 постоянной, а также аккумулятором на 4380 мАч. Стоимость новинки была названа еще в ходе анонса - она составит 1980 долларов.

На лицевой панели корпуса размещен еще один экран с диагональю 4,6 дюйма. Поддерживается "бесшовная" работа приложений - можно открыть программу на внешнем экране, затем раскрыть смартфон - и изображение перенесется на большой дисплей. Также на него можно выводить несколько приложений одновременно.