Заведется ли Lada Vesta после года простоя

Некоторое время назад СМИ сообщали, что компания Nokian Tyres, купившая некогда парочку Lada Vesta для проведения тестов шин, списала их, потому что у автомобилей некорректно работали тормозная система и управляющая электроника. Журналисты белорусского издания abw.by нашли этих "иммигрантов" и попробовали завести, попутно выяснив, чем производителю шин не угодили российские седаны.

Два экземпляра Lada Vesta были куплены Nokian у питерского дилера марки и переправлены в Финляндию: предполагалось, что популярная в России модель будет интересна журналистам в качестве автомобиля для проведения сравнительных тестов, но расчёт оказался неверным, и машины стоят без дела уже больше года. Но они полностью исправны.

При попытке завести автомобили возникли некоторые проблемы: уровень и качественные показатели всех жидкостей были в норме, шины накачаны, но аккумуляторы оказались неисправны. "Батарейке" на чёрном седане оказалось достаточно лишь подзарядки, вторая же приказала ставить свечку за упокой.

После подзарядки Lada Vesta завелась: "Буквально с полтыка, на панели не высветилось ни одной ошибки, однако после долгого простоя мотор так застрекотал гидрокомпенсаторами, что рука рефлекторно потянулась к ключу зажигания: заглушить, что ли, от греха подальше? Но нет, секунд через 30 все пришло в норму, - описывает процесс запуска иммигрантских автомобилей abw.by. - С места машина покатилась легко - тормоза не "закисли". А вот тормозные диски покрылись таким слоем ржавчины, что первое касание педали вызвало звуки, будто Vesta волокут по асфальту без колес. Но ничего, потихоньку "обкатаем". Через пару кругов по полигону Vesta уже не узнать, как будто и не было этого полуторагодовалого "сна". Машина хорошо разгоняется, двигатель работает тихо, колеса не "бьют", тормоза тоже прикатались и работают отлично. Смахнув пыль и листья, можно хоть сейчас в дорогу: ни одной проблемы мы не обнаружили".

Представитель Nokian Tyres заявил, что никаких проблем с Lada Vesta не было, нет их и сейчас: "Информация о том, что мы якобы отказались от Lada Vesta по причине их несовершенства или поломок, не соответствует действительности. Журналист, который распространил данную новость, высказал свое мнение, но приписал его нашему испытателю. И мы были сильно удивлены, когда обнаружили такую информацию в Сети".

Напомним, Lada Vesta входит в тройку самых продаваемых автомобилей в России. Цена на модель стартует с отметки 606 900 рублей. Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ приступил к созданию макета обновлённой версии Vesta.