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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сделал макет обновленной Lada Vesta

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ начал работу над проектом обновленной Lada Vesta. Как сообщает лада.онлайн, в Научно-техническом центре компании смастерили макет Vesta с другим передом, панелью приборов и новой задней частью.

Флагман получит глобальные обновления экстерьера и интерьера, однако сейчас АвтоВАЗ находится только на начальном этапе проекта, поэтому ждать полноценный фейслифт Vesta в ближайшее время не стоит. По данным "РГ", обновленный флагман российского автогиганта появится на рынке не раньше второй половины 2020 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский отметил, что компания "безусловно, думает о рестайлинге для Vesta, это естественный процесс для автомобиля, который уже какое-то время находится на рынке". В то же время он добавил, что "пока рано прогнозировать, когда такой автомобиль может появиться".

Lada Vesta появилась в 2015 году. Сейчас втомобиль доступен в двух типах кузова - седан и универсал. Цена на базовый седан стартует с отметки 606 900 рублей, версию Cross с пластиковой "бронёй" и увеличенным дорожным просветом можно купить от 805 900 рублей.

Спортивная модификация со 145-сильным двигателем, уникальным дизайном, перенастроенным шасси и заниженной подвеской стоит от 1 021 900 рублей. Цена на универсал Vesta SW - от 688 900 рублей, Vesta SW Cross обойдётся почти на сто тысяч дороже - от 791 900 рублей.

Накануне стало известно, что АвтоВАЗ в скором времени обновит свою легендарную модель - Lada 4x4. Внешность внедорожника практически не претерпит изменений, но салон автомобиля преобразится значительно.

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#Lada