Андрей Кириленко: Вроде бы минимум выполнен, но осталась недосказанность

Андрей Кириленко: Для меня эта игра была очень похожа на наш матч со сборной Нигерии на первом этапе. Начали достаточно уверенно, сделали хороший задел. Обычно, когда играешь с такими командами, этот задел надо закреплять и уверенно входить в концовку. К сожалению, дали полякам разыграться, развернуться. По первой половине было заметно, как осторожно они играют. Но, к сожалению, дали им почувствовать игру. И они удачно провели концовку, создав нужную разницу. Практически на каждом крупном турнире есть сборная, которая не особо котируется, а потом неожиданно для всех набирает ход. Польша - вот такая команда.

Какой момент, по-вашему, стал решающим?

Андрей Кириленко: Сложно выделить какой-то один момент. Были отрезки, когда ты забиваешь шесть-семь очков подряд, а потом допускаешь какую-то глупую ошибку и на этом фоне даешь сопернику вернуться в игру. Вот пример: ничего не имею против Андрея Зубкова, он проводит отличный турнир, но его фол трехочковом на последней секунде третьей четверти, и на перерыв мы уходим не с семью очками, а с четырьмя. И таких ошибок было несколько. В результате в концовку мы пришли с качелями, а их трехочковые поставили нас на грань выживания.

Наверное, уже можно подводить некоторые итоги. Вы довольны выступлением сборной России на турнире?

Андрей Кириленко: Мы будем бороться до конца, но, к сожалению, все не в наших руках. Что сказать, доволен? Нет, не доволен. Какой-то минимум выполнен? Ну да. С одной стороны, вроде бы здорово, что вернулись на чемпионат мира. С другой, есть недосказанность. Было ощущение, что это команда может играть лучше, чем сегодня.