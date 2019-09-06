Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь

Ford продолжает работы по созданию нового кроссовера в стиле Mustang, но не только дизайн будет изюминкой новинки: автомобиль имеет электрическую силовую установку. Впервые американцы показали модель на видео и рассказали о некоторых технических характеристиках.

Рекламная кампания, запущенная Ford, призвана развенчать мифы об электромобилях, в частности о том, что они недостаточно хороши для бездорожья и для езды в плохих погодных условиях. Новый SUV в стиле Mustang тестируют на полигоне, усыпанном снегом при температуре минус 26 градусов по Цельсию. Батареи кроссовера, как рассказали в компании, испытывают ещё при более низкой температуре - минус 40 градусах.

Электрокроссовер сможет преодолевать на одной зарядке до 483 километров. В продаже автомобиль стоит ждать через год - осенью 2020-го. Ранее компания Ford подала заявку на регистрацию торгового наименования Mustang Mach-E. Не исключено, что новинку назовут именно так.