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06.09.2019 16:35
Рубрика: Легковые авто

Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь

Текст: Евгений Костин

Ford продолжает работы по созданию нового кроссовера в стиле Mustang, но не только дизайн будет изюминкой новинки: автомобиль имеет электрическую силовую установку. Впервые американцы показали модель на видео и рассказали о некоторых технических характеристиках.

Фото: www.autocar.co.uk
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Рекламная кампания, запущенная Ford, призвана развенчать мифы об электромобилях, в частности о том, что они недостаточно хороши для бездорожья и для езды в плохих погодных условиях. Новый SUV в стиле Mustang тестируют на полигоне, усыпанном снегом при температуре минус 26 градусов по Цельсию. Батареи кроссовера, как рассказали в компании, испытывают ещё при более низкой температуре - минус 40 градусах.

Электрокроссовер сможет преодолевать на одной зарядке до 483 километров. В продаже автомобиль стоит ждать через год - осенью 2020-го. Ранее компания Ford подала заявку на регистрацию торгового наименования Mustang Mach-E. Не исключено, что новинку назовут именно так.

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#Ford