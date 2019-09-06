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06.09.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гендиректор "Зенита" заявил о намерении встретиться с Кокориным

Текст: Максим Домчев
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что в ближайшее время встретится с Александром Кокориным, который до ареста выступал за санкт-петербургский футбольный клуб.

Ранее в пятницу на заседании Алексеевского суда Белгородской области было удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина, отбывавшего заключение за участие в избиении трех человек в центре Москвы в октябре прошлого года.
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"Освобождение Кокорина - это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время", - сказал Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Кокорин перешел в "Зенит" в январе 2016 года. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" он провел 92 игры и забил 34 мяча. Вместе с санкт-петербургским клубом футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В конце июня завершился срок действия контракта Кокорина с "Зенитом". В том же месяце Медведев сообщил, что решение о будущем 28-летнего форварда в санкт-петербургском клубе примут после его освобождения. Сам Кокорин в августе заявил, что готов бесплатно играть за "Зенит" и завершить в нем карьеру, потому что клуб к нему "очень хорошо относится". В то же время главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак высказывался в поддержку футболиста и за то, чтобы он продолжил карьеру в его команде.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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