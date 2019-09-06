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06.09.2019 15:17
Рубрика: Легковые авто

Kia показала салон нового Mohave в деталях

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Южной Корее Kia начала продажи обновлённого рамного Mohave, внешность которого подвергли рестайлингу, а вот салон решили изменить полностью: передняя панель, рулевое колесо, центральная консоль, тоннель пола и дверные карты.

Цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы диагональю 12 дюймов, которая, к слову, теперь управляется голосом, объединены под одним козырьком. Под блоком управления климата появилась закрывающаяся ниша с функцией беспроводной зарядки телефона.

Фото: Пресс-служба Kia.

Дверные карты выполнены в стилистике флагманского седана Kia K900 и полностью лишают ощущения, что это тот самый рамный внедорожник Mohave. Переключатель режимов движения теперь выполнен в форме шайбы и расположен на тоннеле пола за селектором коробки передач. Режимов шесть: Comfort, Eco, Sport, песок, снег или грязь.

Ранее "Российская газета" подробно рассказывала, какие новые системы помощи водителю и опции комфорта появились на Mohave.

Фото: www.autohome.com.cn
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Интересно, что на домашнем рынке Kia предлагает 6-местную версию с раздельными креслами второго ряда. Пока неизвестно, появится ли такой вариант в других странах.

Двигатель внедорожника остался прежним: турбодизельная "шестёрка" мощностью 260 л.с. (отдача может корректироваться в зависимости от страны). Коробка передач, соответственно, тоже не изменилась: 8-ступенчатый "автомат".

Цена на обновлённый Kia Mohave в Корее начинается от 47 миллионов вон (порядка 2.6 миллиона рублей). Дореформенная версия внедорожника в России продаётся минимум за 2 619 000 рублей. Известно, что Mohave доберётся до нас в 2020 году.

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#Kia