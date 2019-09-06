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Рубрика: Происшествия

Посольство РФ потребовало от США отозвать запрос на экстрадицию Коршунова

Российские дипломаты, работающие в США, в ходе посещения Госдепартамента выразили решительный протест в отношении неправомерных действий Вашингтона.

Речь идет о задержании в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, а также о запросе США на его экстрадицию. Напомним, по данным Минюста США, Коршунова обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.

Что известно о задержании топ-менеджера Коршунова в Италии

Дипломаты "потребовали [в Госдепе] объяснений причин задержания [Коршунова] и незамедлительного отзыва запроса на [его] экстрадицию", назвав эти меры порочной и недопустимой практикой американских властей, "по развязанной охоте на российских граждан". Все это, по их мнению, ведет к "дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", говорится в Facebook дипмиссии.

Напомним, Коршунова арестовали 30 августа в аэропорту Неаполя. Международный ордер на его арест выдали США. Ранее сообщалось, что дипломаты получили доступ к россиянину.

Путин назвал плохой практикой задержание россиян по запросу США
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