Посольство РФ потребовало от США отозвать запрос на экстрадицию Коршунова

Российские дипломаты, работающие в США, в ходе посещения Госдепартамента выразили решительный протест в отношении неправомерных действий Вашингтона.

Речь идет о задержании в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, а также о запросе США на его экстрадицию. Напомним, по данным Минюста США, Коршунова обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.

Дипломаты "потребовали [в Госдепе] объяснений причин задержания [Коршунова] и незамедлительного отзыва запроса на [его] экстрадицию", назвав эти меры порочной и недопустимой практикой американских властей, "по развязанной охоте на российских граждан". Все это, по их мнению, ведет к "дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", говорится в Facebook дипмиссии.

Напомним, Коршунова арестовали 30 августа в аэропорту Неаполя. Международный ордер на его арест выдали США. Ранее сообщалось, что дипломаты получили доступ к россиянину.