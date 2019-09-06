Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было

Никаких существенных решений во время заседания неаполитанского суда по делу россиянина Александра Коршунова, задержанного в Италии по запросу США, пока принято не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

"Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - рассказал РИА Новости представитель российской дипмиссии, отвечая на вопрос, обсуждался ли в суде вопрос об экстрадиции Коршунова в США.

Заседание суда прошло сегодня.

Ранее Минюст Соединенных Штатов сообщил, что директору по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы в США за предполагаемую кражу торговых секретов у американской авиастроительной компании.

Коршунова задержали 30 августа по запросу Вашингтона в аэропорту Неаполя, куда он прилетел на отдых с семьей. По версии американского следствия, Коршунов вступил в заговор с также задержанным Маурицио Пауло Бьянки, бывшим главой итальянского филиала американской компании GE Aviation. После того, как последний перешел в компанию Airnova, заключившую с ОДК договор, он от имени Коршунова якобы нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы, связанной с деталями реактивных двигателей. Как утверждают в Минюсте, "в ходе консультаций сотрудники предположительно использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation, для составления технических отчетов".

В МИД РФ арест Коршунова назвали примером недобросовестной конкуренции. Аналогичное мнение на полях Восточного экономического форума высказал президент РФ Владимир Путин. "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", - подчеркнул российский лидер.