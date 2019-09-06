Продюсер прооперированного Розенбаума рассказала о его состоянии

Белла Купсина, продюсер госпитализированного и перенесшего операцию Народного артиста Российской Федерации Александра Розенбаума, уведомила, что с певцом все хорошо и в скором времени он вернется к творческой деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

"У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке", - сказала Купсина.

Согласно ранее анонсированному графику, ближайший концерт артиста должен состояться 21 сентября на открытии сезона в БКЗ "Октябрьский".

Это Александр Яковлевич ранее подтвердил лично.

Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в медицинском институте, откуда был исключен "по случайности". Но позже восстановлен. Работал на "скорой".

В начале восьмидесятых вышли первые магнитоальбомы с песнями Розенбаума, в том числе знаменитого "одесского цикла" - по рассказам Бабеля.

На экранах дебютировал в 1985-м - в музыкальном фильме с Андреем Макаревичем "Начни сначала".

Снялся в картинах "Афганский излом", "Побег на край света", "Бессонница", "Чтобы выжить", "Не хлебом единым", "Лучшее лето нашей жизни".