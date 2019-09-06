Новости

Путин позвонил Памфиловой 23:27
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет 23:17
В аварии с сухогрузом на Эльбе погиб член российско-украинского экипажа 23:13
Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Подмосковье 22:59
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками 22:55
Неизвестный насмерть сбил четырех пешеходов в Берлине 21:52
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК 21:47
Шотландия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:32
В Крыму арестовали судоводителя затонувшего катера 21:07
Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков 20:43
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок 20:43
"Пятерочка" провела проверку после нападения на укравшего водку мужчину 19:52
Новый клип "Любэ" собрал более 5 млн просмотров за два дня 19:31
Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными 19:23
Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения 19:20
Джанабаева ушла от Меладзе 18:36
В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине 18:27
Посольство России в Италии опровергло информацию из Corriere della sera 18:05
Ученые установили дату чеканки первых монет на территории России 18:00
Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке 17:59
Германия пересела на электрические велосипеды 17:52
Собянин открыл на ВДНХ павильон "Нефть" 17:42
Новое видео Камилы Кабелло за 1,5 дня собрало почти 7,5 млн просмотров 17:41
Тайну смерти германского принца раскрыли 1600 лет спустя 17:33
Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 23:27
Рубрика: Власть

Путин позвонил Памфиловой

Текст: Кира Латухина

Президент России по телефону поддержал председателя ЦИК Эллу Памфилову, на которую ранее было совершено нападение. Глава государства выразил надежду, что преступник скоро будет задержан.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Памфилова рассказала о ночном нападении

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой. После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, на Памфилову напал неизвестный мужчина с электрошокером в ночь на пятницу в ее доме в городском округе Истра Московской области. Уголовное дело о разбое уже передано из полиции в СК.

В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Госфонды и контрольные органы ЦИК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Минфин допустил дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было