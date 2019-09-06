Президент России по телефону поддержал председателя ЦИК Эллу Памфилову, на которую ранее было совершено нападение. Глава государства выразил надежду, что преступник скоро будет задержан.

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой. После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, на Памфилову напал неизвестный мужчина с электрошокером в ночь на пятницу в ее доме в городском округе Истра Московской области. Уголовное дело о разбое уже передано из полиции в СК.